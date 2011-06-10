  1. Главная
Индустриальный проспект в Петербурге залило холодной водой из-за аварии
Сегодня, 15:51
Коммунальщики локализовали вытекание на проезжей части у дома 18.

Утром 18 февраля в Красногвардейском районе Петербурга произошла коммунальная авария. Холодная вода затопила проезжую часть на Индустриальном проспекте в районе дома 18, сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

На место оперативно прибыли специалисты предприятия. Они провели обследование поврежденного участка и локализовали вытекание воды в 11:50. Образовавшуюся на дороге воду отвели в канализационную систему.

В коммунальной службе подчеркнули, что, несмотря на аварию, подача холодной воды потребителям не прекращалась. Все абоненты остаются обеспеченными услугами холодного водоснабжения в полном объеме.

Ранее сообщалось, что потоки воды разлились по Институтскому проспекту Петербурга.

Фото: Telegram / "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"

