Семь человек пострадали при нападении ученицы с ножом в школе Канска

Все пострадавшие попали в больницу.

Пятеро детей и двое взрослых были ранены в результате ЧП в одной из школ Канска в Красноярском крае. Семиклассница распылила перцовый баллончик и применила холодное оружие, сообщил Telegram-канал Kras Mash

Инцидент произошел утром 1 сентября. Девочка вошла в класс, распылила в сторону педагога содержимое перцового баллончика. После этого она ударила женщину ножом. В ходе последовавшей за этим потасовки пострадали несколько человек. Им оказали необходимую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

После нападения в школе отменили праздничную линейку. На месте ЧП работают сотрудники Следственного комитета, полиции и прокуратуры.

По данным СМИ, девочка также пыталась бросить бутылку с зажигательной смесью, которая разбилась уже в коридоре. Официальных данных о мотивах нападения пока нет.

Ранее мы сообщали, что в одной из школ Петербурга девятиклассник напал на учительницу математики с ножом.

Фото: Piter.TV