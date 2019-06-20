Путин лично поручил губернатору Красноярского края озаботиться социальной структурой микрорайона "Солнечный"

Местные жители жалуются на то, что в районе, где живут 70 тысяч человек, не хватает садов, школ и парковых зон.

В Солнечном микрорайоне Красноярска, где живут 70 000 человек, не хватает более 3 тысяч мест в школах и детских садах. Вместо соцучреждений строятся жилые дома, нет скверов и парков. Об этом Владимиру Путину рассказали местные жители.

Путин отметил, что закону социнфраструктуру должно возводить государство, регион, но нужно определить законодательно конкретные источники финансирования. Что касается микрорайона "Солнечный", президент лично поручил губернатору Красноярского края Александру Уссу съездить туда, поговорить с местными жителями и отчитаться об этом перед ним.

Микрорайон находится на окраине и никогда не был приоритетной зоной внимания. В тоже время отмечу, что в этом году там сданы садик и школа. Относительно того, что земля парка отдана под коммерческое жилое строительство, для меня новость, если так, мы подкорректируем это решение. Так как микрорайон находится на окраине города, возможности сделать там парковую зону, есть. И именно этот микрорайон входит в приоритетный проект "Жилье" и современные градостроительные решения там могут быть реализованы. Александр Усс, губернатор Красноярского края

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