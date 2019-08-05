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Видеокамера вместо головы статуи на Большой Пушкарской продержалась один день

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Художника пообещали не наказывать.

Стало известно, что видеокамера вместо головы статуи на улице Большой Пушкарской, 3 продержалась один день. Наказывать художника за инсталляцию не будут.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Lonesome Grass создал арт-объект в Петроградском районе. По его мнению, современное общество одержимо безопасностью. Эту мысль он решил выразить, установив видеокамеру на место головы статуи. При этом саму голову уничтожили вандалы еще в 2017 году. 

Администрация отреагировала на инсталляцию. Изначально местные власти подумали, что это фотошоп. По словам администрации, претензий к художнику нет, однако видеокамеру убрали. Также власти обратили внимание на необходимость реставрации дома. Когда начнутся работы - неизвестно. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Саратове на тротуар обрушилась крыша и фасад дома

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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