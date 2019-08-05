Видеокамера вместо головы статуи на Большой Пушкарской продержалась один день

Художника пообещали не наказывать.

Стало известно, что видеокамера вместо головы статуи на улице Большой Пушкарской, 3 продержалась один день. Наказывать художника за инсталляцию не будут.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Lonesome Grass создал арт-объект в Петроградском районе. По его мнению, современное общество одержимо безопасностью. Эту мысль он решил выразить, установив видеокамеру на место головы статуи. При этом саму голову уничтожили вандалы еще в 2017 году.

Администрация отреагировала на инсталляцию. Изначально местные власти подумали, что это фотошоп. По словам администрации, претензий к художнику нет, однако видеокамеру убрали. Также власти обратили внимание на необходимость реставрации дома. Когда начнутся работы - неизвестно.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Саратове на тротуар обрушилась крыша и фасад дома.

Видео: Piter.TV