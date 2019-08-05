Видео из Саратова: На тротуар обрушилась крыша и фасад дома

Очевидцы опубликовали видео с места происшествия.

Сегодня днем, 5 августа, в Саратове рухнула крыша и часть фасада жилого дома.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что обрушился дом по Ново-Астраханскому шоссе, 57. По словам местных жителей, дом расселен, но на первом этаже находятся магазины и аптека. Беременная женщина едва не стала жертвой обрушения. О пострадавших не сообщается.

Конструкции ветхого дома не выдержали сильных порывов ветра, который сегодня бушует в Саратове.

Сегодня ранее: В Курской области пьяный водитель выстрелом в голову убил инспектора ДПС.

Фото и видео: ВК, Екатерина Джаназян