В Курской области пьяный водитель застрелил инспектора ДПС

Опубликовано видео с места убийства полицейского, а также видео задержания преступника.

В Курской области пьяный водитель убил из охотничьего ружья сотрудника ДПС.

3 августа в 19 часов 20 минут на дороге недалеко от села Уланок Суджанского района Курской области 27-летний инспектор ДПС вне служебное время заметил водителя, который имел явные признаки алкогольного опьянения, и попытался самостоятельно задержать его. Но водитель достал охотничье ружье и выстрелил в голову инспектору. От полученных ранений полицейский скончался на месте. Водитель скрылся.

Личный состав региональной полиции был поднят по тревоге, был объявлен план "перехват". Вскоре местонахождение преступника было установлено, и с помощью бойцов Росгвардии мужчина 1965 года рождения был задержан. В настоящее время задержанный передан сотрудникам СУ СК России по Курской области. Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Видео: МВД РФ