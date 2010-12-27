Художник Loketski установил гипсовую голову на Парнасе

Римский император со слезами на глазах смотрит на то, что происходит в микрорайоне.

На севере Петербурга появилось новое творение Loketski. Гипсовая голова Цезаря расположилась близ жилого дома №15 на улице Василия Гаврилина. Об этом сообщил художник на своей странице в Instagram.

Композицию он назвал "Красоту спасет Рим". Автор решил напомнить жителям о величии Римской империи и с помощью эмоций императора выразить свое отношение к тому, что происходит в микрорайоне.

Римская Империя была Великой ещё и потому, что приносила в провинцию инфраструктуру - дороги, водопровод, организацию общественных пространств (туалеты, бани, форумы). Цезарь смотрит на Парнас, и у него нет слов. Всё, что сделано для 70 тысяч жителей района - просто слёзы! написал Loketski на своей странице в Instagram

Для инсталляции ему понадобились бетонный постамент, гипсовая голова, жидкие гвозди и акрил. При этом бетонный постамент уже был, понадобилось только приобрести гипсовую голову в магазине и добавить к ней пару "штрихов". Также Loketski отметил, что эта композиция - дань Марселю Дюшану, который и придумал технику редимейда.

На прошлой неделе Piter.TV сообщил, что новое произведение Loketski появилось в Южно-Приморском парке Петербурга.

Фото: Instagram Loketski