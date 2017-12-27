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В Южно-Приморском парке Петербурга появилось новое изображение от Loketski

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Художник нарисовал его на березе.

В Красносельском районе Петербурга появилось новое изображение от стрит-арт художника Loketski. Об этом он сообщил 17-го июня своим подписчикам в Instagram. 

Изображение появилось в Южно-Приморском парке. Холстом для него стала береза. Свою композицию  Loketski назвал "Хрум-хрум".

"Массовая застройка храмами городских скверов - скверный план, я считаю. Тем более, без спроса горожан", - написал он. Таким образом художник решил выразить свою позицию по ситуации, которая произошла ранее в Екатеринбурге. Художник считает, что положительный пример не должен обойти и город на Неве.  

Ранее Piter.TV рассказал о том, как Loketski оставил на Парнасе сумку для Сергея Шнурова.

Видео: loketski/instagram 

Теги: loketski, южно-приморский парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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