В Южно-Приморском парке Петербурга появилось новое изображение от Loketski

Художник нарисовал его на березе.

В Красносельском районе Петербурга появилось новое изображение от стрит-арт художника Loketski. Об этом он сообщил 17-го июня своим подписчикам в Instagram.

Изображение появилось в Южно-Приморском парке. Холстом для него стала береза. Свою композицию Loketski назвал "Хрум-хрум".

"Массовая застройка храмами городских скверов - скверный план, я считаю. Тем более, без спроса горожан", - написал он. Таким образом художник решил выразить свою позицию по ситуации, которая произошла ранее в Екатеринбурге. Художник считает, что положительный пример не должен обойти и город на Неве.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как Loketski оставил на Парнасе сумку для Сергея Шнурова.

Видео: loketski/instagram