Художник Loketski оставил на Парнасе сумку для Сергея Шнурова

Презентацию работы он сопроводил надписью "Спешели фо @shnurovs", а также треком "Сумка".

В Петербурге появился новый стрит-арт уличного художника Loketski, который автор посвятил группировке Ленинград. Свою новую работу он назвал "The Luxury Wasteland" ("Лакшери пустырь").

На Парнасе художник разместил инсталляцию в виде сумки Prada, сделанную из куска бетона, клевера и акрила. Презентацию работы он сопроводил надписью "Спешели фо @shnurovs", а также треком "Сумка". В отличии от других своих работ, в описании "Лакшери пустырь" Loketski ограничился лишь сухими фактами, дав петербуржцам самим интерпретировать арт-объект.

Ранее автор создал работы, посвященные журналисту "Медузы" Ивану Голунову, РПЦ, Александру Пушкину и другие. В эксклюзивном интервью Piter.TV художник признался, что он "только начал" самовыражаться.

Видео: loketski/instagram