В Петербурге появился новый стрит-арт объект "Александр Дерзкий"

В четверг, 6 июня, в Петербурге появился новый стрит-арт Loketski "Александр Дерзкий". Новое произведение искусства опубликовано на официальной страничке художника.

Таким образом художник отметил 220-летие Пушкина. По его словам, торчащая из бетона арматурина вдохновила его на изображение любимого поэта за минуту до рокового выстрела.

Взведен дуэльный пистолет, вскинута рука... И все могло бы быть иначе, но нет. Дальше — вечная жизнь в русской литературе, в мировой культуре, и в наших сердцах.

Надеюсь, этим памятником я сподвигну людей больше узнать о Пушкине как о человеке. О том, как дерзил, как кутил, как играл, как любил, как дружил! О том, как собирался памятник на переплавку сдать, чтобы рассчитаться с бесчисленными кредиторами. Потому что был человеком чести

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