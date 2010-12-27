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В Петербурге появилось яркое граффити в честь Дня защиты детей
Сегодня, 17:57
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Alena_Zinovieva

В Петербурге появилось яркое граффити в честь Дня защиты детей

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Несколько рисунков создали художники из арт-группы "Явь".

В Невском районе Петербурга появилось новое граффити. Несколько ярких рисунков создали художники из арт-группы "Явь". Авторы выложили в сеть несколько фотографий.

Граффити появилось на Караваевской улице, недалеко от дома №28/1. Рисунок посвятили Дню защиты детей, который ежегодно празднуется в России 1 июня.  

Изображения с детьми украсили жилой комплекс. Красочные картинки разрабатывались совместно с управляющей компанией.

Ранее мы писали, что уличный художник Loketski представил новую работу.

Фото: ВКонтакте / Арт-группа "Явь"

Теги: арт-группа явь, граффити, день защиты детей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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