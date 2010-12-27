В Петербурге появилось яркое граффити в честь Дня защиты детей

Несколько рисунков создали художники из арт-группы "Явь".

В Невском районе Петербурга появилось новое граффити. Несколько ярких рисунков создали художники из арт-группы "Явь". Авторы выложили в сеть несколько фотографий.

Граффити появилось на Караваевской улице, недалеко от дома №28/1. Рисунок посвятили Дню защиты детей, который ежегодно празднуется в России 1 июня.

Изображения с детьми украсили жилой комплекс. Красочные картинки разрабатывались совместно с управляющей компанией.

Ранее мы писали, что уличный художник Loketski представил новую работу.

Фото: ВКонтакте / Арт-группа "Явь"