В Петербурге появилось яркое граффити в честь Дня защиты детей

В Невском районе Петербурга появилось новое граффити. Несколько ярких рисунков создали художники из арт-группы "Явь". Авторы выложили в сеть несколько фотографий.
Граффити появилось на Караваевской улице, недалеко от дома №28/1. Рисунок посвятили Дню защиты детей, который ежегодно празднуется в России 1 июня.
Изображения с детьми украсили жилой комплекс. Красочные картинки разрабатывались совместно с управляющей компанией.
Ранее мы писали, что уличный художник Loketski представил новую работу.
Фото: ВКонтакте / Арт-группа "Явь"
Обсуждение ( 0 )