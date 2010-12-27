Уличный художник Loketski представил новую работу

Стрит-арт художник Loketski, который продолжает оставаться анонимом, в очередной раз представил зрителям свою работу. Новое граффити располагается на Смольном проспекте, 7, напротив магазина Германа Стерлигова "Хлеб соль: продукты крестьян".
"Заброшенный советский сортир для этой работы выбран неслучайно. Надеюсь, в скором времени магазин гомофобных продуктов г-на Стерлигова разделит его судьбу. А самого коммерсанта отправят на принудительную психиатрическую экспертизу - ток-шоу с ведущим врачом",- пишет в своём instagram художник.
Граффити выполнено в смешанной технике: стикер, глина, акрил, глянцевый лак. Частично это является и инсталляцией, так как Зайка создана с объёмным кляпом.
Ранее мы публиковали интервью с художником Loketski.
Фото: instagram/ Loketski
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