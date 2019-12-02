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Художник Миша Маркер открывает выставку в мастерской 10.203

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Открытие состоится в эту субботу.

В субботу, 11 декабря, в петербургской мастерской 10.203 откроется выставка "Миша" художника Миши Маркера. 

Закончить этот год мы решили первой персональной выставкой в мастерской 10.203 - пространство, несомненно, сложное для экспонирования одного художника. Но здесь важно, какой это художник. Он многим из вас знаком, но при этом вы его совсем не знаете. 

сообщили соцсетях мастерской

 

Выставка откроется в семь часов вечера в субботу, 11 декабря, на Кожевенной линии, 34 (недалеко от Севкабель Порта). Посмотреть на работы художника можно будет до 26 декабря.

Фото и видео: 10.203 / Instagram

Теги: мастерская 10 203, миша маркер, стрит арт спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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