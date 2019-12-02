Художник Миша Маркер открывает выставку в мастерской 10.203

В субботу, 11 декабря, в петербургской мастерской 10.203 откроется выставка "Миша" художника Миши Маркера.

Закончить этот год мы решили первой персональной выставкой в мастерской 10.203 - пространство, несомненно, сложное для экспонирования одного художника. Но здесь важно, какой это художник. Он многим из вас знаком, но при этом вы его совсем не знаете.

сообщили соцсетях мастерской