Художник Миша Маркер открывает выставку в мастерской 10.203

В субботу, 11 декабря, в петербургской мастерской 10.203 откроется выставка "Миша" художника Миши Маркера.
Закончить этот год мы решили первой персональной выставкой в мастерской 10.203 - пространство, несомненно, сложное для экспонирования одного художника. Но здесь важно, какой это художник. Он многим из вас знаком, но при этом вы его совсем не знаете.
сообщили соцсетях мастерской
Выставка откроется в семь часов вечера в субботу, 11 декабря, на Кожевенной линии, 34 (недалеко от Севкабель Порта). Посмотреть на работы художника можно будет до 26 декабря.
Фото и видео: 10.203 / Instagram
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