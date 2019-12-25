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В Петербурге появилась новая работа Миши Маркера "Знакомство"
Сегодня, 17:45
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В Петербурге появилась новая работа Миши Маркера "Знакомство"

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Уличный художник Миша Маркер представил в Петербурге свою новую работу "Знакомство". Об этом творец написал в своем аккаунте в Instagram. 

Работы стрит-художника отличаются минималистичностью, как и подписи к работам. 

знакомство. спб. спасибо всем за всё.

Миша Маркер, художник

В комментариях под постом поклонники восхищаются творением художника, пусть и не сразу многие поняли посыл работы. 

Вау! Сначала не поняла, а потом как поняла. Привилась, все хорошо, почти никаких последствий.

пользователь в комментариях

Ранее Маркер создал в пространстве "Севкабель Порт" инсталляцию "Потребитель".

Фото: Instagram / misha_marker

Теги: баннер, знакомство, миша маркер
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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