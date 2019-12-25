В Петербурге появилась новая работа Миши Маркера "Знакомство"

Уличный художник Миша Маркер представил в Петербурге свою новую работу "Знакомство". Об этом творец написал в своем аккаунте в Instagram.
Работы стрит-художника отличаются минималистичностью, как и подписи к работам.
знакомство. спб. спасибо всем за всё.
Миша Маркер, художник
В комментариях под постом поклонники восхищаются творением художника, пусть и не сразу многие поняли посыл работы.
Вау! Сначала не поняла, а потом как поняла. Привилась, все хорошо, почти никаких последствий.
пользователь в комментариях
Ранее Маркер создал в пространстве "Севкабель Порт" инсталляцию "Потребитель".
Фото: Instagram / misha_marker
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