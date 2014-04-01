Вывесившую баннер на Невском проспекте активистку оштрафовали на 30 тысяч рублей

Баннер был вывешен в поддержку подростка из Канска Никиты Уварова.

Дзержинский райсуд Петербурга оштрафовал Александру Козичеву, которая, по мнению суда, вывесила баннер в поддержку подростков из Канска. Об этом 31 марта сообщил "ЗакС.ру".

Активиста получила штраф в 30 тысяч рублей. Ее признали виновной в нарушении правил проведения митинга.

Баннер со словами "Ребенок в тюрьме за игру в Майнкрафт свободу Уварову" вывесили на доме №43 на Невском проспекте 11-го февраля. Через несколько дней задержали и Андрея Карелина, который, по мнению полиции, тоже участвовал в акции.

Фото: SOTA