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Вывесившую баннер на Невском проспекте активистку оштрафовали на 30 тысяч рублей
Сегодня, 16:36
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Вывесившую баннер на Невском проспекте активистку оштрафовали на 30 тысяч рублей

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Баннер был вывешен в поддержку подростка из Канска Никиты Уварова.

Дзержинский райсуд Петербурга оштрафовал Александру Козичеву, которая, по мнению суда, вывесила баннер в поддержку подростков из Канска. Об этом 31 марта сообщил "ЗакС.ру".

Активиста получила штраф в 30 тысяч рублей. Ее признали виновной в нарушении правил проведения митинга. 

Баннер со словами "Ребенок в тюрьме за игру в Майнкрафт свободу Уварову" вывесили на доме №43 на Невском проспекте 11-го февраля. Через несколько дней задержали и Андрея Карелина, который, по мнению полиции, тоже участвовал в акции. 

Фото: SOTA

Теги: баннер, протестная акция, штраф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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