Журналиста Андрея Карелина задержали за вывешивание баннера в поддержку школьника из Канска

Молодого человека задержали 13 февраля.

Полиция задержала бывшего журналиста издания "SOTA" Андрея Карелина за вывешивание баннера в поддержку активиста, осужденного в городе Канск по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Об этом накануне сообщили его коллеги.

Баннер со словами "Ребенок в тюрьме за игру в Майнкрафт свободу Уварову" вывесили на доме №43 на Невском проспекте 11-го февраля. После этого полиция начала проверку. По информации Piter.tv, в акции участвовал не только 19-летний Карелин, но и 25-летяя активистка движения "Бессрочный протест".

Молодого человека задержали на выходе из дома 13-го февраля и доставили в 78-е отделение полиции. Карелина подозревают в нарушении установленного порядка проведения митинга. Суд изберет ему меру пресечения.

"SOTA" сообщила, что больше не будет сотрудничать с Карелиным, так как он не предупредил о своем участии в акции и тем самым нарушил редакционные этические стандарты.

Ранее Piter.tv рассказывал о ситуации со школьником из Канска. Его осудили на 5 лет.

Фото: Telegram / Молодой Петербург, SOTA