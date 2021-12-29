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Журналиста Андрея Карелина задержали за вывешивание баннера в поддержку школьника из Канска
Сегодня, 9:47
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Журналиста Андрея Карелина задержали за вывешивание баннера в поддержку школьника из Канска

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Молодого человека задержали 13 февраля.

Полиция задержала бывшего журналиста издания "SOTA" Андрея Карелина за вывешивание баннера в поддержку активиста, осужденного в городе Канск по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Об этом накануне сообщили его коллеги.

Баннер со словами "Ребенок в тюрьме за игру в Майнкрафт свободу Уварову" вывесили на доме №43 на Невском проспекте 11-го февраля. После этого полиция начала проверку. По информации Piter.tv, в акции участвовал не только 19-летний Карелин, но и 25-летяя активистка движения "Бессрочный протест". 

Молодого человека задержали на выходе из дома 13-го февраля и доставили в 78-е отделение полиции. Карелина подозревают в нарушении установленного порядка проведения митинга. Суд изберет ему меру пресечения. 

"SOTA" сообщила, что больше не будет сотрудничать с Карелиным, так как он не предупредил о своем участии в акции и тем самым нарушил редакционные этические стандарты. 

Ранее Piter.tv рассказывал о ситуации со школьником из Канска. Его осудили на 5 лет. 

Фото: Telegram / Молодой Петербург, SOTA

Теги: баннер, задержание, публичная акция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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