Планировавшего теракт в Minecraft школьника приговорили к пяти годам колонии

Его двум сообщникам дали три и четыре года условно.

Задумавшего взрыв здания ФСБ в компьютерной игре Minecraft школьника осудили на пять лет колонии. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного окружного военного суда.

По версии следствия, с октября 2019 года по июнь 2020-го трое школьников объединились в группу для подготовки к совершению терактов. В частности, утверждают в СК, несовершеннолетние намеревались взорвать здания отделов МВД и ФСБ в городе Канске Красноярского края.

Было установлено, что школьники изготавливали и испытывали самодельные взрывные устройства. К делу также приобщили переписку, в которой дети обсуждали идею построить для наглядности в игре Minecraft здание ФСБ и взорвать его.

Одного из подростков приговорили к пяти годам испытательной колонии. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Остальных школьников осудили на четыре и три года условно, так как они оказали содействие следствию.

Ранее ФСБ задержала 14 россиян, рассылавших сообщения об угрозах взрывов российских школ.

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