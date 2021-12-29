ФСБ задержала 14 россиян, рассылавших сообщения об угрозах взрывов российских школ

Разыскиваются остальные участники лжеминирований.

ФСБ России задержала 14 граждан страны, которые рассылали сообщения об угрозах взрывов школ в регионах. Ролик с показаниями подозреваемых опубликован в Telegram-канале "РИА Новостей". Все фигуранты расследования являются участниками сваттинговых интернет-сообществ, связанных с массовой рассылкой недостоверной информации.

Мужчины и молодые люди занимались преступной деятельностью с конца 2021 года. Они сообщали в правоохранительные органы и администрации о лжеминировании объектов здравоохранения, образования, органов власти не только в РФ, но и в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Армении, ЛНР и ДНР. Задачей злоумышленников стало обычное хулиганство, вымогательство денег, дестабилизация ситуации в странах СНГ. В отношении задержанных ведутся уголовные дела. По статьям предусмотрены наказания в виде восьми лет лишения свободы. Оперативник разыскивают остальных участников схемы.

Напомним, что организатором подобных акций оказался украинский студент Антон Осипчук. Молодой человек обучается по профилю "Информационной безопасность" в Киевском университете.

ФСБ ликвидировала в Крыму террористическую ячейку.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости