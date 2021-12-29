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ФСБ ликвидировала в Крыму ячейку "Хизб ут-Тахрир"*
Сегодня, 15:10
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ФСБ ликвидировала в Крыму ячейку "Хизб ут-Тахрир"*

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Силовики задержали четырех подозреваемых.

ФСБ ликвидировала в Крыму ячейку запрещенной на территории России по постановлению Верховного суда международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Силовики поймали четверых участников радикального движения. Об этом журналистам сообщили представители Центра общественных связей.

Во взаимодействии с подразделениями МВД России в Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Задержаны четверо участников.

заявление ЦОС ФСБ РФ

Следствие установило, что члены ячейки осуществляли антиконституционную деятельность. Ее основой стал так называемый всемирный халифат. Боевики намеревались разрушить институты светского общества, а также насильственным путем свергнуть руководство страны. Они проводили законспирированные встречи и распространяли на территории полуострова запрещенную литературу и внедряли в умы местных жителей свою идеологию. Силовики изъяли во время обысков подозреваемых пропагандистские материалы.

Защита настаивает на невиновности подростков, которым грозит до 9 лет колонии.

Фото: Piter.tv
 

Теги: крым, террористы, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм, Новости России,

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