ФСБ ликвидировала в Крыму ячейку "Хизб ут-Тахрир"*

Силовики задержали четырех подозреваемых.

ФСБ ликвидировала в Крыму ячейку запрещенной на территории России по постановлению Верховного суда международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Силовики поймали четверых участников радикального движения. Об этом журналистам сообщили представители Центра общественных связей.

Во взаимодействии с подразделениями МВД России в Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Задержаны четверо участников. заявление ЦОС ФСБ РФ

Следствие установило, что члены ячейки осуществляли антиконституционную деятельность. Ее основой стал так называемый всемирный халифат. Боевики намеревались разрушить институты светского общества, а также насильственным путем свергнуть руководство страны. Они проводили законспирированные встречи и распространяли на территории полуострова запрещенную литературу и внедряли в умы местных жителей свою идеологию. Силовики изъяли во время обысков подозреваемых пропагандистские материалы.

Защита настаивает на невиновности подростков, которым грозит до 9 лет колонии.

Фото: Piter.tv

