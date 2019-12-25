Фанаты "Зенита" вывесили оскорбительный баннер в адрес министра спорта

На Кубке России болельщики "Зенита" устроили акцию против Михаила Дегтярёва.

На матче Кубка России в Петербурге полиция изъяла баннер с оскорблением в адрес министра спорта Михаила Дегтярёва, который вывесили фанаты "Зенита".

Инцидент произошёл на встрече "Зенита" с "Ахматом", проходившей на "Газпром Арене". Болельщики хозяев стадиона разместили баннер, адресованный главе Минспорта России Михаилу Дегтярёву. Полотно было оперативно снято сотрудниками полиции. В правоохранительных органах рассматривают этот эпизод как нарушение правил поведения зрителей. Действия фанатов квалифицируют по ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ.

Причиной акции стала недавняя полемика между министром спорта и тренерским сообществом РПЛ. Дегтярёв выступил за ужесточение лимита на легионеров. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак и наставник сборной России Валерий Карпин раскритиковали предложение. В ответ министр заявил, что не знает, кто возглавляет петербургский клуб, и подчеркнул, что ему "незачем это знать".

Фото: Piter.tv