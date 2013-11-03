Миша Маркер посвятил инсталляцию в "Севкабель Порту" экологии

Художник выложил из карт слово "береги".

Уличный художник Миша Маркер создал в пространстве "Севкабель Порт" инсталляцию "Потребитель". Она была сделана из 40 тыс. пластиковых карт, которые ранее использовались, — в общей сложности 200 кг пластика.

Таким образом художник хочет привлечь внимание к экоповестке и идее повторного потребления. В лозунге "Бери и беги" акцент делается на слове "береги". Увидеть работу можно до 31 октября этого года. Затем карты отправятся на переработку. Из них можно будет произвести трубы, панели для облицовки зданий, подоконники и медицинские трубки для капельниц.

Карты удалось собрать с помощью экобоксов приложения "Кошелек". Они размещены в крупных ритейл-сетях.

Фото: предоставлено организаторами