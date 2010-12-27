Стрит-артист Миша Маркер открывает выставку в галерее Navicula artis

Уличный художник покажет петербуржцам 12 выставочных работ.

В петербургской галерее "Пушкинская, 10" уличный художник Миша Маркер представил свои работы. Автор впервые показал несколько арт-проектов в пространстве Navicula Artis. Однако герой отказался раскрывать свою личность общественности.

Экспозиция получила название "Еретик". Для Маркера она стала единственной, которая организована в творческом пространстве, а не на улице. Ранее художник пробовал провести выставку на пересечении Загородного и Владимирского проспектов, но тогда местные жители растащили его работы в первую же ночь. Автор предположил, что петербуржцы не поняли замысла, а картины никто не охранял.

Увидеть несколько выбранных мастером работ можно до 8 декабря. Эскизы к выставке художник подготовил еще летом, но ближе к открытию он доработал произведения в акриле. На данный момент в арт-пространстве представлены 12 картин. Маркер объяснил, что рядом с ними не будет описания, на табличках гости увидят только название.

Миша Маркер стал известен в Петербурге из-за высказываний на плакатах. Не раз он "комментировал" актуальную повестку дня и попадал со своими картинами в прессу.

Ранее Piter.tv писал о том, что Миша Маркер расшифровал тэги на улицах Петербурга.

Фото: Вконтакте/Миша Маркер

