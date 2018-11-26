Стритартер Миша Маркер расшифровал тэги на улицах

В баллончиковой каллиграфии художник нашел иные смыслы.

Петербургский художник и стритартер Миша Маркер расшифровал на свой лад нечитаемые тэги, найденные на стенах города. Стритартер решил представить метки других художников как другой язык.

Как сказал художник Piter.TV, это не насмешка над настенной быстрой каллиграфией. Сами тэги как веяние уличного творчества Мише Маркеру нравятся, он считает их способом коммуникации. В свою мини-коллекцию с вопросом "А что, если..." он вложил глубокие размышления.

"Это подборка скорее относится к вопросу восприятия и расширения кругозора: а что, если то, что мы видим, этим не является? Мне кажется, мало кто знаком с божьим почерком, поэтому мои предположения вполне обоснованные. А если вспомнить, что мы все созданы по образу и подобию, и частица его есть в каждом из нас, то означает ли это, что и в любом нашем действии, в том числе и тэге, она тоже присутствует?", – размышляет художник.

Стритартер ограничился таким рассуждением, обосновав ростом вопросов параллельный рост ответов.

Ранее Piter.TV беседовал с художницей lislub.

Фото: Миша Маркер / "ВКонтакте"