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Петербуржцам покажут работы Бэнкси и стрит-арт со всей России
Сегодня, 15:04
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцам покажут работы Бэнкси и стрит-арт со всей России

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Среди работ будут первое граффити из заполярья и арт, созданный роботом по эскизу нейросети.

В минувший четверг, 21 ноября, в Петербурге открылась выставка STENOGRAFFIA X. Об этом сообщается на официальной страничке креативного арт-пространства Люмьер-Холл.

Известно, что на выставке петербуржцам покажут не только стрит-арт со всей России, но и работы знаменитого художника Бэнкси. Его рисунки "оживят" на экранах пространства. Также горожанам покажут  первое граффити из заполярья и арт, созданный роботом по эскизу нейросети.

Выставка продлится до 8 декабря.

Ранее Piter.TV взял интервью у художника Константина Беньковича.

Фото:Предоставлено организаторами

Теги: культура, новости спб, стрит арт спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура,

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