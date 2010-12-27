Петербуржцам покажут работы Бэнкси и стрит-арт со всей России

Среди работ будут первое граффити из заполярья и арт, созданный роботом по эскизу нейросети.

В минувший четверг, 21 ноября, в Петербурге открылась выставка STENOGRAFFIA X. Об этом сообщается на официальной страничке креативного арт-пространства Люмьер-Холл.

Известно, что на выставке петербуржцам покажут не только стрит-арт со всей России, но и работы знаменитого художника Бэнкси. Его рисунки "оживят" на экранах пространства. Также горожанам покажут первое граффити из заполярья и арт, созданный роботом по эскизу нейросети.

Выставка продлится до 8 декабря.

Ранее Piter.TV взял интервью у художника Константина Беньковича.

Фото:Предоставлено организаторами