"Дорого, бохато": как Кокорин и Мамаев провели первые сутки после заключения

Александр Кокорин уже успел записать интервью для "Зенита".

В минувший вторник, 18 сентября, Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл вышли на свободу по УДО. Все они отбывали срок в колонии Белгородской области за драки в центре Москвы.

Встречать Александра Кокорина приехала его супруга Светлана и отчим Кирилл Логинов.

Кокорин после СИЗО

После Белгородской колонии Кокорин отправился в ресторан вместе с женой и друзьями. По данным инсайдеров, футболист потратил около 70 тысяч на стейки и газировку. На следующий день Кокорин уже дал интервью для "Зенита". Кадры из интервью в гостинице "Украина" опубликовала его жена. Позже они вместе заглянули в магазин "Луи Виттон".

Мамаев после СИЗО

Павел Мамаев в этот день отмечал свой день рождения. Он предпочел провести этот день со своей женой. Совместное фото в Instagram опубликовала его жена Алана.

Дальнейшая судьба футболистов

Александр Кокорин накануне подписал новый контракт с "Зенитом". По данным СМИ, футболист теперь будет получать всего 2,5 миллиона евро. При этом в текущем году он заработает 1,9 миллиона евро. До попадания в СИЗО Кокорин получал в петербургской команде около 4 миллиона евро. Он вернется к тренировкам с командой уже в конце этой недели.

Павел Мамаев продолжит играть в составе "Краснодара" по действующему контракту. Официально срок договора истекает 31 декабря 2019 года. О дальнейшей судьбе футболиста в этом клубе пока ничего неизвестно.

Ранее мы сообщали о том, что сборная России по футболу поднялась с 46-го на 42-е место в рейтинге FIFA.

Фото:kokorin_fan, alana_mamaeva/instagram, mash