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Сборная России по футболу поднялась с 46-го на 42-е место в рейтинге FIFA
Сегодня, 12:05
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lesjasap

Сборная России по футболу поднялась с 46-го на 42-е место в рейтинге FIFA

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Россияне увеличили свою значимость на четыре позиции рейтинга.

Сборная России по футболу поднялась в обновленном рейтинге FIFA. Команда улучшила показатель на 4 пункта: с 46 места до 42-го. На данный момент в активе наших соотечественников 1455 очков. Такие сведения опубликовала международная федерация футбола днем 19 сентября.

Первую позицию в списке занимают представители Бельгии. Их лидерство осталось без изменений. Второе место отдано Франции, которой удалось опередить Бразилию, Великобританию и Португалию. На шестой строчке значится Уругвай. 

Ранее Piter.tv писал о том, что ленинградская ватерполистка в составе сборной России стала Чемпионом мира среди юниорок.

Фото: Вконтакте/Сборная России по футболу
 

Теги: fifa, рейтинг, сборная россии, фифа
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Спорт, Футбол в России и Европе,

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