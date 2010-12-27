Сборная России по футболу поднялась с 46-го на 42-е место в рейтинге FIFA

Россияне увеличили свою значимость на четыре позиции рейтинга.

Сборная России по футболу поднялась в обновленном рейтинге FIFA. Команда улучшила показатель на 4 пункта: с 46 места до 42-го. На данный момент в активе наших соотечественников 1455 очков. Такие сведения опубликовала международная федерация футбола днем 19 сентября.

Первую позицию в списке занимают представители Бельгии. Их лидерство осталось без изменений. Второе место отдано Франции, которой удалось опередить Бразилию, Великобританию и Португалию. На шестой строчке значится Уругвай.

Ранее Piter.tv писал о том, что ленинградская ватерполистка в составе сборной России стала Чемпионом мира среди юниорок.

Фото: Вконтакте/Сборная России по футболу

