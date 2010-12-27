Участие в соревнованиях приняли 16 сильнейших команд со всего мира.

Ленинградская ватерполистка в составе сборной России стала Чемпионом мира среди юниорок.

Мировое первенство по водному поло среди юниоров до 21 года прошло с 9 по 16 сентября 2019 года в городе Фуншал (Португалия). Участие в соревнованиях приняли 16 сильнейших команд со всего мира.

В первый день группового этапа сборная России разгромила команду хозяев турнира - сборную Португалии со счётом 24-3. Весомый вклад в победу внесла спортсменка из Ленинградской области, игрок команды "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" Анастасия Дьяченко (Кириши). В полуфинале россиянки одержали победу над сборной Греции со счетом 16-9, а в финале со счетом 11-5 уверенно обыграли сборную Нидерландов и получили заслуженный золотой трофей чемпионата.

Источник: пресс-служба ЛО