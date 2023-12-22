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Власти Средней Азии осознают риски сближения с Западом, заявил Галузин

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Михаил Галузин оценил попытки недружественных для РФ стран повлиять на Москву санкциями.

Руководители стран Средней Азии наверняка осознают те риски и потенциальный ущерб, которые принесет для них чрезмерное сближение с коллективным  Западом и присоединение к санкционному антироссийскому давлению и рестрикциям в отношениях с Москвой. Соответствующее заявление сделал заместитель министра по иностранным дел России Михаил Галузин, выступая на открытии IV Центральноазиатской конференции клуба "Валдай" в онлайн-формате. Дипломат отметил, что Запад обещает среднеазиатским государствам крупные инвестиции, а также дополнительно старается вовлекать их в  свои партнерские программы, упорно предлагает помощь в сфере  безопасности с использованием натовского оборудования.

Стратегический расчет наших недругов очевиден: это посеять рознь между Россией и центральноазиатскими республиками, внести разлад в их отношения. Видимо, за океаном и в Брюсселе наивно полагают, что страны Центральной Азии не будут сопротивляться подобной западной экспансии.

Михаил Галузин, замглавы МИД РФ

Запад стремится овладеть овладеть ресурсами Средней Азии, заявил Галузин.

Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"

Теги: валдай, мид, михаил галузин, средняя азия, центральная азия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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