Михаил Галузин увидел опасность цветных революций в регионе.

Коллективный Запад, стремящийся овладеть ресурсами и логистическими маршрутами на территории Средней и Центральной Азии, перестанет нуждаться в национальных правительствах региона после достижения собственных целей. В связи с такой ситуацией в регионе возникнет угроза начала проведения цветных революций. Соответствующее заявление сделал заместитель министра по иностранным дел России Михаил Галузин, выступая на открытии IV Центральноазиатской конференции клуба "Валдай" в онлайн-формате.

Мы видим и то, что в Вашингтоне и Брюсселе ведут нечестную игру, чтобы решить сверхзадачу - получить доступ к ресурсной базе региона и контроль над пролегающими в нем транспортными артериями, а также системой водопользования. Михаил Галузин, замглавы МИД РФ

Российский дипломат отметил, что на этом фоне Москва по-прежнему остается надежным партнером для всех стран региона, а также продолжит отстаивать их право на развитие в соответствии с национальными интересами.

МИД заявил, что Киев должен ответить за разрушение Каховской ГЭС.

Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"