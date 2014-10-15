МИД заявил, что Киев должен ответить за разрушение Каховской ГЭС

Михаил Галузин рассказал о ситуации в Херсонской области.

Заместитель российского министра по иностранным делам Михаил Галузин в эфире телеканала "Россия-24" рассказал о том, что киевский режим должен понести ответственность за экологическую катастрофу и инцидент, который произошел с Каховской гидроэлектростанцией. По мнению дипломата, все виновные лица в этой трагедии понесут заслуженное наказание. Он напомнил, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту.

Мы будем, естественно, ставить этот вопрос на всех международных площадках, мы будем добиваться осуждения киевского режима международным сообществом... Я не сомневаюсь, что все виновные в этом преступном деянии, в этом теракте, понесут заслуженное наказание. Михаил Галузин, замглавы МИД РФ

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