Россия денонсирует договор по Азовскому морю из-за утраты Украиной прибрежного статуса

Михаил Галузин напомнил, что Киев потерял статус прибрежной страны.

Россия денонсирует договор с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, так как киевский режим потерял статус прибрежного государства. Соответствующее заявление в рамках выступления на пленарном заседании в Государственной Думе сделал заместитель российского министра по иностранным делам Михаил Галузин.

Инициатива денонсации договора вызвана тем, что после вхождения в состав РФ Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей возникла кардинально новая ситуация вокруг Азовского моря и Керченского пролива, берега которых отныне полностью принадлежат РФ. Михаил Галузин, замглавы МИД РФ

Дипломат пояснил законодателям страны, что Москва не стремится преднамеренно разрушать существующую договорно-правовую базу с украинскими коллегами, как это делают власти в Киеве. В России исходят из того что денонсация договорных инструментов происходит только в отношении договоров, которые на сегодняшний день стали неактуальными.

Галузин допустил присоединение стран Центральной Азии к санкциям.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ