Михаил Галузин рассказал о ситуации в регионе.

Некоторые страны Центральной Азии могут присоединиться к западному антироссийскому давлению. Соответствующее заявление в рамках выступления на III Центральноазиатской конференции, организованной на международной дискуссионной площадке "Валдай", сделал заместитель российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин. Дипломат рассказал коллегам о том, что позиция в неприемлимости такого подхода совпадает с Москвой, но некоторые страны не могут брать на себя риски, поэтому готовы дать понять коллективному Западу, что могут внедрить ограничения или запреты в отношении Москвы.

В условиях противоборства России с коллективным Западом, грозящим всем, кто нас поддерживает, разного рода, так называемыми наказаниями, центральноазиатским друзьям приходится непросто. Михаил Галузин, замглавы МИД РФ

Михаил Галузин добавил, что искусственное разрушение связей с Россией может нанести больший ущерб Центральной Азии, чем возможныеиздержки от западных ограничительных мер. При этом американская сторона и ее сателлиты "цепляются за позицию единоличного ментора", не исключая из своих методов государственный терроризм.

МИД: США и НАТО пытаются превратить Центральную Азию в плацдарм для угрозы.

Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"