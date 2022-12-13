МИД: США и НАТО пытаются превратить Центральную Азию в плацдарм для угрозы

Михаил Галузин считает РФ и ОДКБ гарантами безопасности региона.

Американская администрация и руководство НАТО пытаются превратить регион Центральной Азии в плацдарм для угрозы южным государственным границам России. Соответствующее мнение высказал в рамках международной дискуссионной площадки "Валдай" заместитель российского министра по иностранным делам Михаил Галузин. Дипломат выступил с коллегами на III Центральноазиатской конференции. По мнению аналитика, недружественная деятельность со стороны США и Североатлантического альянса направлена на сдерживание развития РФ, отрыв региона (ЦА) от Москвы.

Стараются вовлекать страны Центральной Азии в так называемые партнерские программы и тренинги, не прекращают заходы относительно возобновления совместных учений на территории региона и размещения своей военной инфраструктуры. Михаил Галузин, замглавы МИД РФ

Замглавы МИД России подчеркнул, что Россия и ОДКБ являются безальтернативными гарантами безопасности в регионе.

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Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"