Петербуржец получил 15 лет колонии за производство 19 кг наркотиков

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

В Ленинградской области вынесли приговор петербуржцу по уголовному делу о производстве более 19 кг наркотиков. Об этом сообщила региональная прокуратура.

По данным следствия, 35-летний петербуржец О. с 1 января 2022 года по 24 октября 2022 года с соучастниками, в отношении которых дела выделены в отдельное производство, на территории арендованного частного дома произвел смесь, содержащую наркотическое средство. В общей сложности было произведено более 19 килограмм наркотиков.

Также установлено, что обвиняемый совместно с соучастником в период с 22 сентября 2022 года по 24 октября 2022 года хранил в том же арендованном доме наркотическое средство массой более 16 граммов для личного употребления.

Суд приговорил петербуржца к лишению свободы на 15 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Петербурге задержали мужчину с килограммом марихуаны.

Видео: прокуратура Петербурга