В Петербурге задержали мужчину с килограммом марихуаны

Крупную закладку мужчина забрал из тайника в лесу.

В Невском районе Петербурга был задержан наркосбытчик с килограммом марихуаны. Подробности сообщили в региональной пресс-службе МВД.

У дома 110 корпус 1 по проспекту Обуховской обороны полицейскими был задержан 29-летний неработающий петербуржец. У него при себе был свёрток, в котором находились 4 запаянных пакета с неизвестным веществом. Согласно результатам экспертизы, в пакетах находился каннабис (марихуана), общей массой 1022,6 грамма. Крупную закладку мужчина забрал из тайника в лесу.

Мужчина был доставлен в полицию, где в отношении него составлен административный протокол по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств без назначения врача). Также возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.

Ранее в Петербурге накрыли группу наркосбытчиков.

Видео: МВД