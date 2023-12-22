В Петербурге накрыли группу наркосбытчиков

Утренний визит к администратору интернет-магазина полицейские для внезапности осуществили с двух сторон: через окно и дверь.

В Петербурге полиция через окно задержала наркосбытчиков. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителями была пресечена деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на сбыте наркотиков, а также ликвидирован интернет-магазин, осуществлявший продажу наркотических средств и психотропных веществ через мессенджер.

Полицейские задержали 28-летнего администратора интернет-магазина, жителя Мурино Всеволожского района, двоих оптовых закладчиков (41-летнего мужчину и 19-летинюю девушку), а также 37-летнюю розничную закладчицу. Утренний визит к администратору интернет-магазина полицейские для внезапности осуществили с двух сторон: через окно и дверь.

В квартирах задержанных было обнаружено и изъято несколько готовых к закладке доз мефедрона и марихуаны, а также мобильные телефоны, банковские карты, ноутбуки и планшеты. Кроме того, в Ломоносове при обыске в арендованном гараже 41-летнего подозреваемого было обнаружено почти 200 граммов метадона, электронные весы и упаковочный материал.

Возбуждены уголовные дела по статьям 30, 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств).

Ранее в Ленобласти были задержаны подозреваемые в хранении и сбыте наркотиков.

Видео: МВД