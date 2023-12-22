В Ленобласти задержаны подозреваемые в хранении и сбыте наркотиков

Полицейское следствие возбудило уголовные дела по ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств).

В Выборгском районе полицейские задержали подозреваемых в хранении и сбыте наркотических средств. Об этом 9 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина в возрасте 34 лет был пойман 6 мая у дома 14 по Судостроительной улице в Выборге. В ходе личного досмотра у него изъяли 0,47 грамма наркотического вещества. Тогда возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).

Тем же вечером в доме 18 по Судостроительной улице, по месту жительства, оперативники задержали 28-летнего выборжанина, который подозревается в сбыте наркотических средств. При обыске в его квартире обнаружили и изъяли наркотическую смесь массой 139,6 граммов.

Полицейское следствие возбудило уголовные дела по ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств). Ранее мужчину уже судили за наркотики.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге мужчина прятал в сейфе почти 1,5 килограмма наркотиков.

Фото: Piter.TV