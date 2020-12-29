ДТП с каретой, мороз до - 17 и смертельные катания на ватрушках: как в Петербурге прошли новогодние праздники

Некоторые показатели даже опередили прошлогодние данные. Например, горожане стали чаще падать на льду. Тоже самое касается и пожаров.

В этом году новогодние праздники проходили в новом формате. Часть заведений была закрыта, некоторые работали в ограниченном режиме, а мероприятия проходили онлайн. Несмотря на это, у происшествий нет каникул, как и у медиков, которые помогали пациентам в эти дни так же, как и в рабочие. Вспоминаем, что произошло в Северной столице с 1 по 10 января.

Праздничные мероприятия

В этом году все праздники были перенесены в формат онлайн. Традиционного концерта на Дворцовой площади и салюта не было. За порядком в городе следили около 700 сотрудников Росгвардии. Совсем без праздника молодежь себя не оставила и собралась на Конюшенной площади. На место приехали десятки машин, из которых доносилась громкая музыка. О массовых задержаниях или же штрафах не сообщалось.

Порадовать горожан фейерверком решили в Рождество 7 января. Фестиваль огня и света прошел на разных площадках — Павловском дворце, Петропавловской крепости, Елагином острове, Лахта-Центре и Газпром-Арене. Шоу транслировалось по телевидению и в Интернете, его посмотрели в 140 странах. В общей сложности "Рождественскую звезду" увидели более 1 млн человек.

Рождественская служба в Казанском соборе собрала сотни верующих. В праздничный день у собора "отличилась" Instagram-блогер, которая решила исполнить тверк. Петербуржцы раскритиковали действия полураздетой блогерки.

Погода и благоустройство

Как и обещали синоптики Гидромецентра, Новый год горожане встретили при температуре на грани нуля градусов. Похолодание пришло к Рождеству. Накануне, 10 января, температура опустилась до - 17 градусов. Благодаря морозной погоде петербуржцы смогли увидеть солнце, а также красивые рассветы и закаты. Новую волну похолодания ждут к концу этой рабочей недели.

За десять дней января коммунальные службы города израсходовали 21,1 тысяч тонн противогололедных материалов, город убирали до 9560 человек и до 1383 единиц техники. Самыми напряженными днями оказались 2 и 3 января, когда снег чередовался с дождем. За весь период вывезли 68,2 тыс. кубометров снега. В общем высота снега составила 5,2 см.

Травмирования

Благодаря устойчивому "минусу" петербуржцы смогли порадовать себя зимними развлечениями. Однако для некоторых они завершились неудачно. 132 человека отправились в больницу после падения на льду. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Еще 5 человек пострадали после катания на ватрушках. Одним из пострадавших оказался пятилетний ребенок, который врезался на ватрушке в дерево в Муринском парке и попал в реанимацию. Другая трагическая ситуация произошла в Красносельском районе. Забава привела 27-летнего мужчину к летальному исходу. Мужчина также влетел в дерево и скончался на месте.

Замначальника ГУ МЧС по Петербургу Игорь Титенок также выделил неправильное обращение с пиротехникой. Из-за него 8 человек госпитализировали, в том числе ребенка. Залетевшая на балкон петарда едва не сожгла квартиру на проспекте Ветеранов.

Пожары

Сотрудники МЧС работали в усиленном режиме не только на льду. В период новогодних праздников произошел 281 пожар. Это почти на 60 больше, чем за аналогичный период в прошлом году. В результате возгораний 9 человек погибли, 20 пострадали, 36 удалось спасти. Всего спасатели отработали 1,9 тыс. вызовов.

Один из самых масштабных пожаров произошел в частном доме на Байкальской улице в Парголово. После ликвидации огня в доме обнаружили тела трех человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

ДТП

Майор полиции Дмитрий Заставский привел статистику по ДТП по Петербургу совместно с данными Ленобласти. За 10 дней в городе и соседнем регионе произошло почти 2500 аварий. В них погибли 14 человек, 6 из них произошли на территории Северной столицы. Одной из громких историй стало ДТП на углу Разъезжей и Боровой улице. Каршеринг врезался в угол дома, в результате чего скончалась 26-летняя пассажирка. Водитель сбежал с места происшествия, но его личность удалось установить. В понедельник, 11 января, ему предъявили обвинения.

Абсолютно петербургская история произошла у Троицкого собора, когда карета с лошадьми наехала на автомобиль у "зебры". Из пострадавших — только карета, жертв среди людей и животных нет.

Всего в дорогах пострадали 128 человек, в том числе 12 детей. Полицейские поймали 292 нетрезвых водителей и составили почти 12 тыс. административных протоколов.

Здравоохранение

С 31 декабря по 10 декабря с пневмониями и коронавирусом госпитализировали более 8 тыс. человек. Из стационаров выписали 7785 человек. Количество активных больных в больницах составляет 10218 человек. За последнюю неделю количество госпитализация снизилось незначительно, всего на 0,17%. Количество больных коронавирусом за сутки установилось на уровне 3000. Напомним, на протяжении декабря количество новых случаев ежедневно составляло 3700+. К началу рабочей недели для пациентов свободны 17% коек.

В поликлиниках открыли 70 пунктов вакцинации от COVID-19. В первую очередь вакцинируются медики, учителя, социальные работники, силовики, а также люди пожилого возраста с хроническими заболеваниями. Несколько сотрудников Piter.TV сделали первую инъекцию и поделились впечатлениями. У Олеси Сапожниковой поднялась температура, наблюдалась слабость и нарушения сна. У Олега Лебедева был озноб и небольшая температура.

Всего на данный момент удалось привить уже более 10 тыс. человек. Речь идет о тех, кто сделал первую инъекцию. Вторую успели сделать только часть. Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, когда вакцинироваться от коронавируса начнут сотрудники администрации.

Неоднократно петербуржцы жаловались в социальных сетях на очереди в поликлиниках. Некоторым приходилось ждать на улице.

Фото: VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Константин Жуков, Instagram / @alexie.alessandra, Piter.TV