В парке Дудергофа при катании на "ватрушке" погибли и пострадали люди

Похоже, что не обошлось даже без травмы позвоночника.

В Дудергофском парке на юго-западе Петербурга при катании на "ватрушке" погибли и пострадали люди. Об этом Piter.tv стало известно 10 января. Накануне при зимней забаве погиб 27-летний человек, а трое пострадавших отправились в больницу.

Очевидцы из группы в соцсети "ВКонтакте" под названием "Транспортный коллапс, Красное Село" сообщили, что одной из пострадавших была девушка, которая получила травму позвоночника.

Накануне от катаний на "ватрушке" пострадали дети в возрасте трёх и пяти лет – один из них катался во Всеволожском районе Ленобласти, другой – в Муринском парке.

Фото: Piter.tv