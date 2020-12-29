Ребенок врезался в дерево на ватрушке в Муринском парке и попал в больницу

Мальчик получил серьезные травмы.

Пятилетний ребенок попал в больницу после неудачного катания на ватрушке в Муринском парке. Мальчика поместили в реанимацию, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Телефонограмма из больницы им. Раухфуса поступила ночью 7-го января. В ней сообщалось о том, что в медучреждение госпитализировали ребенка с открытой черепно-мозговой травмой, тяжелым ушибом головного мозга и переломом костей левой глазницы.

По предварительной информации, мальчик врезался в дерево во время катания на ватрушке.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что подросток попал в больницу после выстрела сверстницы на Полюстровском.

Фото: vk.com/murariver / Надя Патракова