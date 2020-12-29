Подросток попал в больницу после выстрела сверстницы на Полюстровском

Дети играли с пневматическим оружием.

В среду, 6 января, в отдел полиции Калиновского района Петербурга поступило сообщение из Детской городской больницы № 19 о поступлении в медучреждение подростка 2007 года рождения в тяжелом состоянии. Удалось установить, что ребенок получил слепое пулевое ранение из пневматического оружия. Об этом стало известно Piter.TV.

Информация поступила оперативникам в 23:55. Как было установлено, примерно за 4 часа до этого, в 19:30, в квартире одного из домов по Полюстровскому проспекту подросток и 13-летняя девочка играли с пневматическим оружием. В результате сверстница пострадавшего попала а него и нанесла тяжелое ранение.

Ранее мы рассказали о том, что мужчина 20 раз выстрелил в воздух из автомата в Муринском парке.

Фото: Piter.TV