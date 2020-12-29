Мужчина 20 раз выстрелил в воздух из автомата в Муринском парке

У хулигана изъяли оружие и патроны.

Петербуржец устроил стрельбу в Муринском парке. Днем 5-го января он совершил в воздух не менее 19 выстрелов из охолощенного автомата. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Нарушителя спокойствия заметили у дома №87/1 по Северному проспекту. Спустя некоторое время там же его и задержали. Хулиганом является неработающий 37-летний гражданин

В отношении мужчины составили административный протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в новогоднюю ночь неизвестные стреляли из автомата на Народной улице.

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