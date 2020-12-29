  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Мужчина 20 раз выстрелил в воздух из автомата в Муринском парке
Сегодня, 9:29
119
nadezhda_sib

Мужчина 20 раз выстрелил в воздух из автомата в Муринском парке

0 0

У хулигана изъяли оружие и патроны.

Петербуржец устроил стрельбу в Муринском парке. Днем 5-го января он совершил в воздух не менее 19 выстрелов из охолощенного автомата. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Нарушителя спокойствия заметили у дома №87/1 по Северному проспекту. Спустя некоторое время там же его и задержали. Хулиганом является неработающий 37-летний гражданин

В отношении мужчины составили административный протокол за мелкое хулиганство. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в новогоднюю ночь неизвестные стреляли из автомата на Народной улице. 

Фото: pixabay.com

Теги: автомат, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии