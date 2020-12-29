В новогоднюю ночь неизвестные стреляли из автомата на Народной улице

Мужчин задержали и составили протоколы за мелкое хулиганство.

В ночь на 1 января в Невском районе Петербурга задержали двух мужчин 1987 и 1992 гг. рождения, которые открыли стрельбу из автомата. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел возле дома №11 на Народной улице. Мужчины сидели в припаркованном автомобиле Volkswagen Passat. Из салона иномарки изъяли оружие, экспертиза показала, что это охолощенный автомат.

Неизвестных доставили в ближайший отдел полиции. В отношении них составили протоколы за мелкое хулиганство. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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