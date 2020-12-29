Залетевшая на балкон петарда едва не сожгла квартиру на проспекте Ветеранов

Хозяин студии ликвидировал возгорание до прибытия спасателей.

В ночь на 1 января новогодняя забава с пиротехникой едва не стала причиной трагедии. Петарда залетела на балкон квартиры-студии на десятом этаже и едва не сожгла жилое помещение. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел в доме №173/7 на проспекте Ветеранов. Информация о возгорании поступила на пульт дежурного буквально через 13 минут после боя курантов. Выяснилось, что в студии загорелся балкон. Хозяин квартиры смог самостоятельно потушить огонь до прибытия спасателей.

Обгорела обстановка на балконе на площади 1,5 квадратных метра. Пострадавших нет.

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Фото: pixabay.com