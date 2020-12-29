Пенсионерка попала в реанимацию после пожара на Сиреневом бульваре

В однокомнатной квартире обгорела обстановка на площади 10 квадратных метров.

В ночь на 1 января в Выборгском районе Петербурга произошел пожар. В доме №16/1 на Сиреневом бульваре вспыхнула однокомнатная квартира. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 02:40 ночи. В жилом помещении обгорела обстановка на площади 10 квадратных метров. В 03:09 огонь был ликвидирован. На месте происшествия работали 15 спасателей и три единицы техники.

По предварительным данным, пострадала 93-летняя женщина. Ее увезли в реанимацию 3-й городской больницы. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы писали, что спасатели эвакуировали 12 человек во время пожара в жилом доме на улице Миронова.

Фото: Piter.TV