Спасатели эвакуировали 12 человек во время пожара в жилом доме на улице Миронова

Сведения о пострадавших не поступали.

Ночью 28-го декабря в жилом доме на улице Миронова произошел пожар. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о пожаре в доме №7 поступило в 01:48. В отдельной трехкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 6 кв. метров.

По информации Piter.TV от источника, хозяин квартиры находился на работе, но позже прибыл на место. В 02:56 огонь ликвидировали. Спасатели эвакуировали 12 человек с вышележащих этажей.

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по СПб