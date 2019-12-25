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Спасатели эвакуировали 12 человек во время пожара в жилом доме на улице Миронова
Сегодня, 10:38
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nadezhda_sib

Спасатели эвакуировали 12 человек во время пожара в жилом доме на улице Миронова

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Сведения о пострадавших не поступали.

Ночью 28-го декабря в жилом доме на улице Миронова произошел пожар. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. 

Сообщение о пожаре в доме №7 поступило в 01:48. В отдельной трехкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 6 кв. метров.

По информации Piter.TV от источника, хозяин квартиры находился на работе, но позже прибыл на место. В 02:56 огонь ликвидировали. Спасатели эвакуировали 12 человек с вышележащих этажей.

Фото из архива пресс-службы ГУ МЧС по СПб 

Теги: пожар, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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