Трехлетний ребенок получил травмы после катания на ватрушке во Всеволожском районе

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Маленький мальчик попал в больницу после катания на ватрушке во Всеволожском районе Ленобласти. Со слов родителя, ребенок упал и ударился головой. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Житель поселка им. Морозова получил травмы 6-го января. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и другие повреждения. Он находился в тяжелом состоянии.

После случившегося следственный отдел по городу Всеволожск следственного управления СК РФ по Ленобласти начал доследственную проверку по факту получения травм ребёнком. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Подобная ситуация также произошла и в Петербурге. Пятилетний мальчик попал в реанимацию после катания на ватрушке в Муринском парке. Историей также занялись следователи.

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