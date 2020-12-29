В воскресенье в Петербурге похолодает до -17 градусов

На дорогах, как прогнозируется, снова ожидается гололедица.

Опубликован прогноз погоды в Петербурге на предстоящее воскресенье. Информацию приводят в пресс-службе ГУ МЧС по городу со ссылкой на данные синоптиков из ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Так, 10 января в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер – слабый, переменный. Ночная температура воздуха опустится до отметки в -12...-14 градусов, а в пригородах ночью и утром может похолодать до -17 градусов. Днем станет теплее, но не намного – до -10...-12 градусов. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет меняться мало.

О морозах, наступающих в Петербурге после Рождества, ранее предупреждали синоптики. Вторая волна холодов прогнозируется к концу следующей недели.

Фото: Piter.tv