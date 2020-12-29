За шоу "Рождественская звезда" следили 100 городов и 140 стран

Впервые за свою историю шоу проходило без живого участия зрителей из-за коронавируса.

Вечером в четверг, 7 января, в Петербурге фестиваль фейерверков "Рождественская звезда" прошел на пяти городских площадках. Пандемия коронавируса внесла коррективы: увидеть шоу можно было онлайн. За представлением следили тысячи людей, сообщили "Невские новости" со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию туризма.

К трансляции подключились зрители из 100 городов России и 140 стран. Охват аудитории сочли беспрецедентным: более миллиона онлайн-просмотров в России и за рубежом, не считая телевизионной трансляции. Так, зрители увидели Павловский дворец, Петропавловская крепость, "Лахта-центр", Елагин остров, "Газпром Арена". Благодаря новейшим технологиям, художники, пиротехники, режиссеры, специалисты света и лазера создали необычную сказку, которая объединила тему света и Рождества.

Ранее мы писали, что власти Петербурга надеются привлечь туристов в город после пандемии онлайн-фестивалями.

Фото: Pixabay