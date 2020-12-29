Власти Петербурга надеются привлечь туристов в город после пандемии онлайн-фестивалями

Это является одной из причин, по которой в Северной столице провели шоу огня и света.

Шоу "Рождественская звезда", которое прошло в Петербурге 7 января, онлайн посмотрели более миллиона человек. Среди зрителей были как россияне, так и жители друг стран. С помощью фестиваля власти города надеются привлечь в Северную столицу туристов после снятия ограничительных мер, сообщила пресс-служба комитета по развитию туризма.

На протяжении двух часов зрители трансляции наблюдали за огненным и пиротехническим представлением, 3D-маппингом. Из-за антикоронавирусных мер фестиваль впервые прошел без присутствия людей.

В этом году фестиваль перемещался по местным достопримечательностям, у каждого из которых разворачивалась своя история. Для проведения шоу выбрали Павловский дворец, Петропавловскую крепость, Елагин остров, Лахта-Центр и Газпром-Арену. Общей темой было Рождество и свет.

"Рождественская звезда" объединила пиротехников, которые посостязались за звание лучшего специалиста в области пиротехнического искусства. За понравившиеся выступления можно было проголосовать, результаты станут известны 11 января.

После отмены ограничительных мер конкуренция за туристов между всеми туристскими центрами возрастёт многократно. Поэтому необходимо максимально увеличить интерес людей в России и в мире к Санкт-Петербургу, его культурным, событийным, туристским возможностям, развернуть внимание путешественников с различными интересами и увлечениями в сторону классических и новых предложений Северной столицы, обратить внимание на то, что наш город является российским и международным трэвэл-хабом, мостом между миром и Россией. отметили в Комитете по туризму Петербурга.

Фото: Instagram / @a.petrov_199, @alexie.alessandra